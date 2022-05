O duro recado dos eleitores para Lula e Bolsonaro no 1º de Maio

O público abaixo do esperado nas manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 1º de maio, trouxe um recado duro para os eleitores dos dois primeiros colocados de todas as pesquisas presidenciais.

Tanto em Brasília quanto em São Paulo, os dois principais polos da convocação bolsonarista, o comparecimento foi bem abaixo do verificado em atos anteriores, como os de Sete de Setembro do ano passado. Apesar de reforçar as ameaças ao STF, Bolsonaro discursou para menos camisas amarelas do que está acostumado.

Da mesma forma, Lula até adiou em algumas horas o seu discurso no ato das centrais sindicais na praça Charles Miller, no Pacaembu, por conta do público decepcionante — ele teve que esperar um horário mais próximo ao show da cantora Daniela Mercury para discursar, mas mesmo assim falou a uma plateia muito menor do que o esperada pelos organizadores.

Se forem usados como base, os protestos bolsonaristas e petistas deste domingo demonstram que a intensa mobilização nas redes sociais por parte das duas campanhas não se reflete ainda na mobilização presencial do eleitorado.

O fracasso foi aproveitado por presidenciáveis que se colocaram como alternativas aos dois, como Ciro Gomes (PDT). “O povo não foi porque não sente entusiasmo com essa falsíssima e estelionatária polarização entre quem vai administrar esse modelo econômico que só privilegia rico”, disse o pedetista na manhã desta segunda, 2. “A eleição esta em aberto. Não é que não tem favorito, não vou brigar com as pesquisas. Mas todas tentam reproduzir na cabeça do povo que (o pleito) já esta resolvido”, pontuou Ciro.