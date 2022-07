O duelo Lula x Bolsonaro: quem leva vantagem em cada região do país

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem a vantagem nas sondagens de intenções de voto em três regiões do país, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera em duas, segundo dados de julho do agregador de pesquisas eleitorais do Instituto Locomotiva.

A maior vantagem de Bolsonaro é no Sul, onde tem dezenove pontos a mais que Lula na média das pesquisas (47% a 28%), mas o presidente também aparece à frente nas regiões Norte (47% a 40%) e Centro-Oeste (40% a 37%).

Já a maior vantagem de Lula ocorre no Nordeste e é bastante significativa: ele tem 32 pontos a mais que o adversário (55% a 23%). O petista também lidera no Sudeste (40% a 35%). As vantagens conseguidas pelo petista nessas duas regiões ajudam a explicar a liderança geral dele na corrida presidencial, já que ambas concentram 70% do eleitorado do país.

No geral, Lula tem três de cada quatro votos no Sudeste e Nordeste (76% de seus eleitores) — veja quadro acima. Já Bolsonaro tem 63% dos eleitores nas regiões Sudeste (43%) e Sul (20%).