O discurso deslocado de Damares na ONU

Apesar de a invasão da Ucrânia por tropas da Rússia estar no centro das discussões da 49ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas), a ministra Damares Alves foi a Genebra com outro objetivo: falar bem de seu chefe, o presidente Jair Bolsonaro. Em seu discurso, a titular da pasta de Mulher, Família e Direitos Humanos sequer mencionou os nomes dos países envolvidos no conflito e disse, de forma genérica, que o governo brasileiro “sempre defendeu a paz para todos os países do mundo e para todos os continentes”.

Ao contrário dos representantes de outros países, Damares usou seu tempo na tribuna para defender temas ideológicos (crítica ao aborto) e enumerar iniciativas do governo. “Hoje ocupei pela terceira vez a tribuna das Nações Unidas para defender a vida desde a concepção, para defender a paz entre as nações e para apresentar todas as realizações do governo Bolsonaro que a imprensa tenta esconder”, tuitou.

Apesar de desalinhado com o resto do mundo, que priorizou suas energias nos ataques liderados por Vladimir Putin contra a Ucrânia, o discurso da ministra está no mesmo compasso (confuso) de Bolsonaro, que defendeu a posição de neutralidade em relação ao conflito — enquanto diplomatas brasileiros votaram por condenar a invasão no Conselho de Segurança da ONU — ao mesmo tempo em que criticava os ucranianos por terem eleito um comediante (Volodymyr Zelensski) como presidente do país, o que foi interpretado como uma manifestação pró-Rússia..