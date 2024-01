O difícil xadrez para definir o vice de Nunes na eleição paulistana

Nesta semana, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi surpreendido pela decisão de Marta Suplicy, então secretária de Relações Internacionais, de deixar o cargo para ser vice de Guilherme Boulos (PSOL), seu principal adversário nas eleições municipais. O emedebista ainda não definiu quem estará em sua chapa na disputa pela reeleição — e enfrenta um cenário complicado.

Nunes espera contar com o apoio de Jair Bolsonaro na campanha. Para isso, deve ceder a vaga de vice ao PL, partido do ex-presidente, comandado por Valdemar Costa Neto. Segundo pessoas próximas, o cacique do PL entende que não seria interessante indicar um bolsonarista radical para ser vice de Nunes por conta do perfil dos eleitores da cidade. São Paulo deu maior número de votos a Lula em 2022 e já elegeu prefeitos de esquerda, como Marta, Luiza Erundina (PSOL) e Fernando Haddad (PT).

Valdemar gostaria de indicar o deputado Antonio Carlos Rodrigues, coordenador da bancada paulista do PL na Câmara e quadro antigo do partido. O nome dele, porém, enfrenta resistência dos bolsonaristas — ACR, como é conhecido, foi ministro dos Transportes no governo de Dilma Rousseff e foi o único da legenda a votar contra o marco temporal das terras indígenas.

A costura deve ser difícil, já que é preciso encontrar alguém que também agrade a Bolsonaro. O ex-presidente deve participar ativamente da escolha do vice. Outros nomes são ventilados nos bastidores, como o do advogado e assessor de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, do senador Marcos Pontes (PL-SP) e do deputado Tomé Abduch (Republicanos), vice-líder do governo de Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e porta voz do movimento Nas Ruas. O secretário-executivo de Segurança Pública do estado, delegado Osvaldo Nico (PP), também foi considerado.

Articulação com o MDB e Kassab

Como VEJA mostrou, o presidente do MDB, Baleia Rossi, que vai coordenar a campanha de Nunes, tem se dedicado a articulações para definir quais partidos irão integrar a coligação do candidato à reeleição.“O Ricardo (Nunes) tem conversado com o ex-presidente e eu tenho conversado com o Valdemar. É natural que essas conversas avancem”, declarou.

Na última semana, Baleia se reuniu com o secretário de Governo de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para discutir estratégias para a eleição municipal deste ano. A coordenação da pré-campanha de Nunes espera formar uma ampla coligação, que seria composta também por União Brasil, PSDB, Podemos, Solidariedade, Avante, PL, Republicanos e PP.