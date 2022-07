O ‘Dia D’ para Márcio França decidir seu futuro na eleição em SP

O ex-governador Márcio França (PSB) estabeleceu um prazo até o próximo domingo, 3, para tentar obter apoio de algum partido que queira abraçar a sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. Segundo interlocutores, após essa data, se não houver interessados, ele deverá tomar a decisão de concorrer ao Senado na chapa com o PT, que vem fazendo pressões para que ele desista de tentar voltar ao governo do estado.

Apesar do dia-limite, por ora, é improvável que os partidos sondados, PSD e União Brasil, aceitem a empreitada de embarcar na canoa de França. A desistência de José Luiz Datena abre mais um caminho para que França, aliado do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), hoje candidato a vice de Lula, siga na direção da vaga de senador.

Segundo pesquisa DataFolha publicada nesta quinta, 30, França tem 16% das intenções de voto, atrás de Fernando Haddad, do PT (28%), e na frente de Tarcísio de Freitas, do Republicanos (12%), e de Rodrigo Garcia, do PSDB (10%). Sem ele no páreo, o petista sobe para 34% e vê Tarcísio e Garcia empatados com 13% cada.