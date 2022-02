O desafio de Leite para romper uma ‘tradição’ das eleições gaúchas

Ao cumprir a promessa de não tentar a reeleição ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) tem pela frente um obstáculo jamais superado por quem passou pelo Palácio Piratini desde, pelo menos, a redemocratização: conseguir fazer seu sucessor.

Reportagem de VEJA mostra que, dentro do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, o desafio é transferir para um candidato da situação os bons índices de aprovação à gestão de Leite, marcada por medidas de austeridade que recuperaram as contas do estado e permitiram uma retomada de investimentos. Enquanto ainda se vê às voltas com essa questão doméstica, Leite continua sendo cobiçado como um possível presidenciável por siglas que desejam tirá-lo do ninho tucano. Gilberto Kassab, do PSD, é o que tem feitos movimentos mais agressivos nesse sentido. Leite diz que pretende continuar no PSDB, mas não fechou totalmente as portas a uma possível mudança.

No Rio Grande do Sul, até o momento, o vice Ranolfo Vieira Júnior, considerado candidato natural à sucessão de Leite, ainda não deslanchou — gravita em torno de 2% das intenções de voto. Também dentro do PSDB, cresce um movimento em torno do nome da prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas, que foi vice de Leite no município e depois foi eleita e reeleita para comandar a cidade.

Outra possibilidade é o PSDB abrir mão da cabeça de chapa e apoiar um candidato do MDB, principal aliado do governo estadual. O partido tenta chegar a um consenso entre deputado federal Alceu Moreira, presidente da sigla no estado, e deputado estadual Gabriel Souza, que conta com a simpatia de Leite por ter levado adiante pautas de interesse do Executivo enquanto presidiu a Assembleia em 2021.

“Historicamente, os governadores que me antecederam chegaram ao ano eleitoral com baixos índices de aprovação. O nosso governo já é diferente. Segundo os institutos de pesquisa, temos o maior índice de aprovação já registrado em véspera de eleição, pelo menos na história recente. Eu tenho convicção de que essa aprovação ao governo fará a diferença para que a gente possa encaminhar a continuidade do nosso projeto”, afirma Leite em entrevista a VEJA.

Histórico

O cientista político Augusto Neftali Corte de Oliveira, professor da PUC-RS, explica as eleições para o governo gaúcho sempre foram disputadas por grupos bem claros e antagônicos — o que ajuda a explicar, em parte, essa tradição de alternância.

O fenômeno remonta à primeira metade do século XX, quando, de 1946 a 1964, alternarvam-se os governos do PTB ligado a Getúlio Vargas e o PSD, que apesar das origens no varguismo, cerrou fileiras no estado na oposição ao político. Desde então, a alternância só foi interrompida durante a ditadura militar, quando apenas políticos da Arena eram indicados para o governo.

“A partir de 1964, ao contrário do que aconteceu em outros estados, todo o PTB e os partidos de esquerda foram para o MDB. O PSD e aliados foram para a Arena. Depois de 1994 virou uma disputa entre PT e anti-PT, com esse grupo capitaneado por PMDB ou PSDB, que competiam entre si para ver quem disputaria o segundo turno com os petistas, uma escrita só rompida em 2018, quando o PT ficou de fora”.