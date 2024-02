O desabafo de Lula que constrangeu dirigentes petistas em ato de Marta

Reunida na última semana para sacramentar a refiliação de Marta Suplicy ao partido, a cúpula petista comemorou o retorno da ex-prefeita como aposta para alçar Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo e garantir, ainda que na posição de vice do executivo municipal, a volta do PT ao controle da maior cidade do país.

Em um discurso emocionado e com a benção de Luiz Inácio Lula da Silva, Marta disse nunca ter saído da legenda e prometeu vencer o autoritarismo da direita e do bolsonarismo, sob fortes aplausos da plateia.

Foi outro discurso, no entanto, que roubou os holofotes.

Ao elogiar a gestão da correligionária em São Paulo, Lula lembrou do recente movimento de oposição interna que havia no PT em relação ao retorno de Marta — por críticas da ex-prefeita aos escândalos de corrupção no partido e o apoio ao impeachment de Dilma Rousseff, por exemplo — e afirmou categoricamente que, sem Marta, não haverá vitória de Boulos em São Paulo.

A partir daí, começou a discorrer sobre a escalada de fracassos do partido nas últimas eleições municipais — o “ápice” quando, em 2020, a legenda não levou nenhuma capital e amargou o pior resultado eleitoral da sua história. A “dura” foi geral: desde dirigentes até mandatários foram descascados por Lula. No palco, além de ministros e deputados, estavam os presidentes do PT municipal e estadual de São Paulo — Laércio Ribeiro e o deputado federal Kiko Celeguim.

“Onde foi o erro? Em que momento a gente não fez a lição de casa? Por que a gente perdeu essa cidade depois de administrações maravilhosas?”, disparou. Lula ainda pediu por uma autocrítica da legenda sobre coisas que não são feitas “corretamente” e defendeu a construção de alianças com outras siglas como forma de impulsionar as candidaturas de prefeitos e de vereadores.

“O que está errado é que a gente precisa escolher como candidato a vereador do PT as pessoas que são lideranças reais, no movimento social, e não aquele que quer ser candidato apenas. Precisamos voltar a fazer uma avaliação do movimento social e não a história do ‘Eu quero me lançar porque quero me candidatar’. ‘Vou me candidatar porque sou branco’, ‘Vou me candidatar porque sou mulher’, ‘Vou me lançar porque sou negro’, ‘Vou me lançar porque sou indígena’. Está errado! A pessoa tem que se lançar pelas qualidades de disputar eleições. Se a gente não fizer isso, a gente não vai crescer”, afirmou.

Lula fez um diagnóstico sobre o que seria o principal problema da legenda nos pleitos municipais e criticou o distanciamento de candidatos da figura do PT.

“O dia que o PT recuperar a razão, vai obrigar que todos os candidatos, ao invés de colocar só o seu nome, coloque o PT. Coloque a estrela do PT. Pensem, direção do partido, candidatos. Como a gente vai dar a volta por cima para voltar a ter mais deputados, mais senadores, mais vereadores? Na última eleição aqui em São Paulo, tinha candidato a vereador que não tinha um desgraçado de um panfleto. Porque também o fundo eleitoral foi cooptado pelos deputados que têm mandato e o povo tem pouca participação nesse dinheiro. Que me perdoem, quem tiver raiva de mim pode falar. Já tenho 78 anos, sou presidente pela terceira vez, já fiz mais do que imaginei que poderia fazer. E agora, quero salvar esse partido, porque é a coisa mais importante que tem nesse país”, disparou.

Recuperando terreno

Após os “anos dourados” no comando de prefeituras — o recorde foi em 2004, quando arrematou um terço das capitais brasileiras –, o PT, abatido pela Lava-Jato, pelo impeachment e pela ascensão do bolsonarismo, viu o desempenho minguar. Em 2016, elegeu só o prefeito de Rio Branco (AC) e sofreu um duro baque com a derrota de Fernando Haddad em sua tentativa de reeleição em São Paulo. Em 2020, foi pior: pela primeira vez, o partido não levou nenhuma capital e teve o seu pior desempenho em número de prefeituras no país.

Agora, com Lula de novo no poder, a sigla espera voltar aos tempos de glória. A eleição de 2024 é estratégica para o PT e para o governo: por um lado, o partido espera se valer dos benefícios de comandar a máquina federal e angariar votos com os programas sociais e outros investimentos da União, em especial as obras do Novo PAC, além de surfar na imagem de sua principal estrela, Lula. Do outro, o governo aposta em vitórias nas principais cidades para ganhar mais apoio político e dar um importante passo para fortalecer o projeto de reeleição para 2026.