O desabafo da procuradora agredida: “Me sentia ameaçada com ele solto”

Apesar de estar ainda bastante traumatizada pela agressão covarde que sofreu por parte de um colega de trabalho dentro da prefeitura de Registro, no Vale do Ribeira, a procuradora Gabriela Samadello Monteiro de Barros se diz hoje mais aliviada com a prisão do criminoso, o também procurador municipal Demétrius Oliveira de Macedo. “Me sentia ameaçada com ele solto”, desabafou ela na noite de quinta, 23, em encontro com o governador paulista Rodrigo Garcia.

Gabriela relatou que estava com medo de ser novamente agredida por Demétrius. “Moramos em uma cidade pequena, em que todos se cruzam. Eu podia ser atropelada por ele, podia até levar um tiro”, contou ela. Gabriela falou ainda do motivo que a fez tornar o caso público: “O que aconteceu comigo serve de exemplo de como as mulheres agredidas precisam batalhar para que se faça Justiça”.

Rodrigo Garcia teve um papel fundamental na reviravolta do caso (inicialmente, Demétrius havia saído livre da delegacia, depois de prestar depoimento). Sensibilizado e indignado com o ato de covardia e a falta de punição, o governador contou com o apoio fundamental da nova Procuradora Geral do Estado, Inês dos Santos Coimbra. Ela tomou a frente do caso que acabou culminando na prisão do agressor.