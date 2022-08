O contingente de eleitores que pode mudar a eleição no Rio e em SP

Na corrida eleitoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, nenhum candidato, nem os que lideram as pesquisas, vence dois “tiradores de votos” que estão entre os mais lembrados dos eleitores dos dois estados: os indecisos e os que pensam em votar em branco ou nulo.

Na corrida paulista, segundo levantamento Ipec, divulgado na segunda-feira, 15, nada menos que 39% dos entrevistados não escolheram nenhum dos concorrentes (16% não souberam responder, além de 23% dos que pretendem desconsiderar seu voto).

Como comparação, o líder das intenções de votos pelo Ipec é Fernando Haddad (PT), com 29%, seguido por Tarcísio de Freitas (Republicanos, com 12%) e Rodrigo Garcia (PSDB, 9%). Tarcísio e Rodrigo estão tecnicamente empatados, pois a margem de erro é de três pontos percentuais.

No Rio de Janeiro, a turma dos sem-candidato é exatamente a mesma dos paulistas. Com Cláudio Castro (PL, 21%) e Marcelo freixo (PSB, 17%) tecnicamente empatados pela pesquisa recente do Ipec, os brancos e nulos (29%) e não sabem/não responderam (10%) acompanham o índice de São Paulo (39%).

A situação em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, é diferente na comparação com cariocas e paulistas. Com Romeu Zema (Novo) liderando as opiniões com 40% das intenções de voto, e Alexandre Kalil (PSD), com 22%, em segundo, os eleitores dispostos a não escolher nenhum dos candidatos (11%) ou que ainda não sabem em quem votar (15%) somam apenas 26%.