O compromisso que Eduardo Leite precisa se lembrar, segundo o PSDB

A notícia de que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), está mantendo conversas com Gilberto Kassab (PSD) para possivelmente disputar a Presidência pela sigla chegou indigesta para tucanos de São Paulo que acompanharam a disputa dele contra João Doria nas prévias do partido para a eleição deste ano. Embora muitos duvidem que as tratativas sejam para valer, aqueles que levaram a informação a sério dizem que o governador havia assumido compromisso com o partido de respeitar o resultado das prévias até o fim. Muitos aliados de Doria, que já trabalham por oficializar sua candidatura, contavam com o apoio do gaúcho no momento da campanha por causa desse compromisso.

Esses membros do partido dizem que Leite é um político cheio de qualidades, mas que uma mudança de legenda agora poderia trazer uma má impressão, uma mensagem de um político que muda de opinião confirme a eleição da vez.

“Leite disse que respeitaria o resultado das prévias. Como explicar para o filiado que votou nele que agora ele deixará o partido?”, questiona o coordenador de comunicação da pré-campanha de Doria, Luiz Fernando Machado, prefeito de Jundiaí.

Outro ponto que os tucanos estão se questionando é acerca da situação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, este sim já declarado pré-candidato do PSD à Presidência. A dúvida é como ficaria sua situação diante do partido e de seus eleitores, uma vez que ele ainda não desistiu da pré-candidatura.