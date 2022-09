O clube de futebol com mais denúncias de fraude em SP

O Batatais Futebol Clube é um time de futebol centenário que nunca foi muito conhecido pelos feitos esportivos, mas tem chamado a atenção de polícia e entidades esportivas nos últimos anos. Somente em 2022, treinador e jogadores do clube estão envolvidos em seis suspeitas de manipulação de resultado esportivo, todas em jogos da Série B do Campeonato Paulista, a quarta divisão nacional. Elas foram denunciadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e viraram alvo de inquérito instaurado pela Polícia Civil do estado.

As suspeitas levam em conta diversos tipos de denúncia, que envolvem desde o número de escanteios até o resultado da partida. A investigação parte da possibilidade dos jogadores terem atuado movidos por acordos preestabelecidos, com o objetivo de que o jogo favoreça apostas esportivas feitas em site — e eles seriam recompensados financeiramente pela “entregada’.

As denúncias foram endossadas por depoimentos do presidente do Batatais, Reginaldo Barbo, por um jogador e um roupeiro do clube. O atleta chegou a declarar para a FPF que o treinador da equipe lhe ofereceu 2,5 mil reais para que concedesse vários escanteios e que o placar fosse de mais de dois gols, sem importar o time, numa partida contra o XV de Jaú, em 3 de junho, que terminou em 4 a 1 para o XV.

Em outra partida, contra o Taquaritinga, em 8 de maio, um zagueiro do Batatais deu um soco no autor do gol de empate da equipe, seguido da pergunta “o que você está arrumando?”, levantando a suspeita de que o planejado era que o Batatais perdesse a partida. O jogo terminou em 2 a 1 para o Taquaritinga.

Os outros jogos alvos de denúncia de manipulação de resultado são Grêmio São-Carlense 4 x 0 Batatais (24 de abril), Batatais 0 x 2 XV de Jaú (1 de maio), Batatais 1 x 2 Francana (15 de maio) e Batatais 0 x 5 Grêmio São-Carlense (29 de maio).

O mesmo Batatais, em setembro de 2019, foi suspenso de todas as competições por 240 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) por suspeita de manipulação de resultados. Na época, o clube também precisou pagar uma multa de 70 mil reais.

Reportagem de VEJA publicada na edição desta semana mostra como as suspeitas de manipulação de resultados tem crescido e preocupado as autoridades.