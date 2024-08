O ‘chega pra lá’ de Carlos e Eduardo Bolsonaro em Pablo Marçal

A longa e crescente lista de desavenças cultivada por Pablo Marçal (PRTB) ganhou, recentemente, dois nomes de peso da direita: o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Nos últimos dias, os filhos Zero Dois e Zero Três, respectivamente, do ex-presidente Jair Bolsonaro usaram as redes sociais para distanciar sua imagem da do coach e esclarecer que não apoiam sua candidatura à prefeitura de São Paulo.

O mais recente episódio do entrevero entre os políticos ocorreu nesta terça-feira, 13, na esteira da divulgação de uma entrevista dada por Marçal à produtora audiovisual Brasil Paralelo. Na gravação, o candidato do PRTB fala sobre seu relacionamento com a família Bolsonaro, alega ter participado ativamente da estratégia de redes sociais do ex-presidente e diz que teve ideias de publicações vetadas por Carlos. “O Carlos atrapalhou muita gente de se aproximar do Bolsonaro”, afirma o coach. “Ele me atacou e eu fiquei calado. Com o Flávio (Bolsonaro) eu tenho um relacionamento muito bom.”

Em reação às declarações de Marçal, Carlos Bolsonaro publicou um trecho da entrevista em seu perfil oficial no X (ex-Twitter) e, dirigindo-se ao coach, pediu que o deixe “fora de suas mentiras”. “Bicho, vá ser feliz. (…) Tô nem aí. SOMENTE PARE DE MENTIR USANDO MEU NOME PELO AMOR DE DEUS”, declarou o vereador.

Bicho, vá ser feliz. Continue sua saga aí de boa, entretanto me deixe fora de suas mentiras. Está tudo tão descarado: Onde vai, como vai e o que fala… Tô nem ai. Vá ser a nova direita onde quiser e como quiser. SOMENTE PARE DE MENTIR USANDO MEU NOME PELO AMOR DE DEUS. https://t.co/ADEIGwHeIH — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 13, 2024

‘Apareceu quatro meses antes da eleição’

Por sua vez, Eduardo Bolsonaro foi menos afiado contra Marçal, mas também deixou clara sua postura de distanciamento em relação ao empresário. Desde o último domingo, 11, circula nas redes sociais um vídeo gravado para um apoiador, no qual o deputado diz que “não está confortável em apoiar” o coach.

Continua após a publicidade

“Não dá pra chegar num cargo tão importante quanto a prefeitura de São Paulo e conhecer a pessoa agora, aparecer quatro meses antes da eleição”, afirmou Eduardo. O parlamentar do PL comenta que Marçal “não é uma pessoa da pior qualidade”, mas critica seu posicionamento na linha “nem Lula, nem Bolsonaro” ao longo das eleições de 2022. “Eu prefiro estar cerrando fileiras com o partido e vou de (Ricardo) Nunes na eleição.”

Em julho, Eduardo já havia feito críticas mais ferrenhas a Marçal. Na ocasião, o coach reproduziu trechos de uma entrevista ao jornal Gazeta do Povo na qual Eduardo chama o correligionário da direita de “inteligente” — segundo o próprio parlamentar, o compartilhamento foi um “recorte malicioso” e excluiu “ressalvas” que ele fez contra o empresário.

Na entrevista completa, publicada depois em suas redes sociais, Eduardo Bolsonaro diz: “O Pablo Marçal conseguiu enxergar de uma maneira inteligente que existe uma lacuna nesse meio e tenta se projetar como o cara que vai preencher essas questões da direita (…) E aí eu pergunto: ‘Onde é que estava o Marçal em 2022?’. Ele tava postando ‘nem Lula, nem Bolsonaro'”, declara.