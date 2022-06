O ‘chega pra lá’ de Carlos Bolsonaro em um velho aliado de seu pai

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) deu uma canelada nesta segunda-feira, 27, no ex-secretário de Aquicultura e Pesca do governo federal Jorge Seif Jr. por conta do comportamento do aliado durante evento no final de semana com o seu pai em Balneário Camboriú (SC).

Ao saudar manifestantes, o presidente Jair Bolsonaro (PL) soltou um “Fica pra trás, meu Deus do céu” a alguém que tentava dividir com ele o protagonismo, como mostram vídeos que viralizaram nas redes sociais.

Em um primeiro momento, ficou a impressão que o recado era para a vice-governadora Daniela Reihner (PL), o que repercutiu muito mal, porque mostrou uma manifestação grosseira do presidente dirigida a uma mulher. O fato de Reihner ter dado alguns passos para trás após a “dura” sedimentou essa impressão.

Mas outros vídeos divulgados depois mostram que o recado era para Jorge Seif Jr., que tentava emparelhar na frente ao lado de Bolsonaro e do dono da Havan, o empresário Luciano Hang.

“Essa fake news de Jair Bolsonaro com a vice-governadora de SC poderia ser muito bem desmentida pelo homem com quem ele realmente falou. Estaria interessado somente em seus propósitos e para variar usando o presidente?”, escreveu Carlos.

Continua após a publicidade

Essa fakenews de Jair Bolsonaro com a vice governadora de SC poderia ser muito bem desmentida pelo homem com quem ele realmente falou. Estaria interessado somente em seus propósitos e para variar usando o Presidente? É 24/7 isso! pic.twitter.com/i8nAOH0mSK — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 26, 2022

Seif é um velho aliado de Bolsonaro e um companheiro de pesca antigo do presidente. Foi ele também quem organizou algumas das viagens do presidente a Santa Catarina, um de seus destinos preferidos em férias.

Teve seguidor de Carlos Bolsonaro que não gostou da reprimenda do vereador ao ex-secretário.

Não entendi o Tom do carlos. Querer chamar o Jorge seif de caronista ou oportunista. Tbm não é por ai. Certo que a empolgação dele foi desnecessária, mas reagir dessa forma é desproporcional. Ele é um bom Rapaz e fez muito pelo governo. Menos Galera. — Rodrigo (@Rodrigo15587393) June 27, 2022

Ele foi secretário da Aquicultura e Pesca de janeiro de 2019 até março deste ano, quando saiu para disputar a eleição ao Senado em Santa Catarina pelo PL. Ele nunca disputou uma eleição. Segundo levantamento do Paraná Pesquisas feito entre 9 e 13 de junho, ele tem 2,6% das intenções de voto e é o último colocado entre cinco candidatos incluídos na sondagem.

Deve ser por isso que ele estava tanto tentando aparecer ao lado do presidente.