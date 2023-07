‘O Centrão não existe’, diz Lula sobre conversas com o Centrão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o chamado Centrão “não existe” e que ele conversa de forma individual com partidos como PP e Republicanos sobre a entrada dessas siglas na base do governo. A declaração ocorreu durante a “Conversa com o Presidente”, live semanal realizada nesta terça-feira, 25, apresentada pelo jornalista Marcos Uchôa.

“Deixa eu te falar uma coisa, o Lula não conversa com o Centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, o União Brasil, os partidos que são da base, mas eu não posso conversar com o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações”, disse.

O presidente afirmou depois que pretende dar lugar a esses partidos no governo em troca de votos no Congresso — e aí chamou o Centrão de “organização”. “Eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, quero conversar com o PP, com o Republicanos, com o PSD, com o União Brasil. É assim que a gente conversa. É normal, se esses partidos quiserem apoiar a gente, você arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações e para aprimorar o funcionamento do Brasil. É isso que vai acontecer. Em qualquer lugar do mundo você faz acordo. Eu trato isso com mais clareza, com mais simpatia”, acrescentou.

