O Centrão já percebeu que é bom negócio mirar em Alckmin

Um dia depois de a direção nacional do PT dizer “sim” ao casamento entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), o Centrão já mira a sua artilharia para cima do ex-tucano, com o objetivo de explorar as contradições da aliança.

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-AL), por exemplo, publicou em suas redes sociais uma edição de vídeos antigos de Alckmin, quando era do PSDB, atacando o PT e Lula.

“Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, ele quer voltar à cena do crime” e “O seu voto pode evitar o caminho do caos, evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país, evitar que o preso condenado por corrupção seja solto” foram algumas das frases antigas de Alckmin em campanha eleitoral à Presidência em 2018 que foram usadas pelo cacique do Centrão.

“Obrigado, Alckmin, segundo melhor cabo eleitoral do presidente Bolsonaro. Sem dúvida, o primeiro lugar nessa função é do Lula, mas as palavras de Geraldo Alckmin sobre o PT confirmam tudo o que temos dito”, escreveu.

Dois dias antes, ele já havia dito que Lula era o maior cabo eleitoral de Bolsonaro. “Apoio ao aborto, MST protagonista, zombar de Deus, ataques à classe média. Cada vez mais Lula abre distância no posto de cabo eleitoral número 1 do presidente Bolsonaro. A nós só resta agradecê-lo por tornar mais fácil a nossa missão de lembrar o povo brasileiro do verdadeiro PT”, escreveu.

Importante lembrar que Ciro Nogueira foi um bom aliado do PT em um período recente, inclusive na eleição de 2018, quando abandonou o próprio Alckmin, com quem o seu partido estava coligado nacionalmente, para apoiar Fernando Haddad (PT) na eleição à Presidência.