O candidato que quer herdar o espólio eleitoral de Flávio Dino em São Luís

Dez anos depois de sacudir o ambiente político no Maranhão, alterando as forças políticas que antes se concentravam em torno do sobrenome Sarney, o ex-governador do estado por dois mandatos Flávio Dino deixou a política, no final do ano passado, quando foi indicado ao Supremo Tribunal Federal. Seu legado será testado pela primeira vez nas eleições municipais deste ano. O herdeiro que se apresenta é o deputado federal Hidelis Duarte Júnior (PSB), que entrou para a política pelas mãos de Dino e até hoje se refere ao ministro como “professor”.

Duarte Jr. é o candidato à prefeitura de São Luís do grupo estruturado por Dino na última década. Em 2014, o hoje ministro se elegeu governador do Maranhão reunindo uma gama numerosa de partidos de diversas vertentes ideológicas — do PP ao PCdoB. A aliança montada em torno do nome do Duarte Jr. neste ano é praticamente a mesma para a disputa pela prefeitura. Das dez legendas que apoiaram as campanhas de Dino ao Senado e de seu vice, Carlos Brandão, ao governo do estado, em 2022, nove estarão na campanha de Duarte Jr. (veja reportagem na edição de VEJA desta semana).

No total, a coligação terá doze partidos, da direita à esquerda, reproduzindo a miscelânea ideológica característica das alianças montadas pelo seu padrinho. E com um ineditismo na atual disputa eleitoral: é a única coligação de candidato a prefeito em uma capital que reúne PT e PL no mesmo palanque.

A união entre as legendas que polarizam o cenário nacional tem potencial para criar atritos. No início do mês, o PL divulgou resolução proibindo alianças de seus filiados com partidos de esquerda, em especial o PT e o PSOL. Integrantes do grupo afirmam que pretendem contornar a situação com diálogo. O argumento é o de que o presidente do PL no estado, o deputado federal Josimar Maranhãozinho, é distante do bolsonarismo e tem relação antiga e consolidada com Duarte Jr., a quem apoiou na eleição municipal de 2020.

“Nossa chapa simboliza o que é a sociedade, plural, onde as pessoas divergem sem se tornarem inimigas”, afirma Duarte Jr., lembrando que o PL integrou o governo do Maranhão durante a gestão de Flávio Dino. “Conseguimos mostrar unidade e compor uma frente ampla, e mostrar que a vontade de fazer uma São Luís melhor é maior que as diferenças”, argumenta.

‘Professor’

Duarte Jr. conheceu Flávio Dino na Universidade Federal do Maranhão, onde foi aluno dele no curso de Direito. Quando foi eleito governador, Dino chamou o ex-aluno para assumir a presidência do Procon. Em 2018, quando Dino concorreu à reeleição, incentivou Duarte Jr. a tentar uma vaga na Assembleia Legislativa. Foi eleito pelo PCdoB, partido de Dino.

Dois anos depois, a base do então governador se dividiu em três candidatos à prefeitura de São Luís. Duarte Jr. era um deles, concorrendo pelo Republicanos. Ficou em segundo lugar. Em 2020, Duarte Jr. concorreu a deputado federal pelo PSB, no mesmo partido em que Dino concorreu ao senado. Ambos foram eleitos.

Aos 37 anos, Duarte Jr. vai para sua quarta disputa eleitoral. Se for eleito, vai quebrar a tradição local de eleger pessoas oriundas de famílias de longa tradição na política. Esse é o perfil de seu principal adversário.

O prefeito Eduardo Braide (PSD), que tenta a reeleição, vem de uma família conhecida na política, embora de alcance regional. É filho do ex-deputado estadual Carlos Braide e irmão do deputado estadual Fernando Braide (PSC). Ele mesmo passou pela Assembleia Legislativa do Maranhão, por dois mandatos, e pela Câmara dos Deputados antes de se eleger prefeito. Em sua tentativa à reeleição, Braide espera vencer novamente Duarte Jr, com quem disputou o segundo turno em 2020.