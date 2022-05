O candidato lulista do PDT de Ciro que recebeu apoio do PL de Bolsonaro

Além da aproximação entre a família Sarney e o grupo político do ex-governador Flávio Dino, como mostrou reportagem de VEJA, a eleição estadual no Maranhão terá outro componente inusitado em 2022, confirmado nos últimos dias: um candidato a governador pelo PDT de Ciro Gomes que fará campanha ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e será apoiado pelo PL do presidente Jair Bolsonaro.

A mistura insólita tem como protagonista o senador Weverton Rocha (PDT-MA), que confirmou nesta semana o apoio do PL do deputado Josimar de Maranhãozinho à sua candidatura. Maranhãozinho desistiu da pretensão de entrar na disputa e vai engrossar a aliança de Rocha, que já se disse “o melhor amigo do Lula” no Maranhão e abrirá seu palanque ao petista no estado.

Lulista de carteirinha e pouco entusiasmado com Ciro, o senador ficou contrariado com o apoio de Flávio Dino ao ex-tucano Carlos Brandão (PSB), seu ex-vice e atual governador, na disputa pelo Palácio dos Leões. O PT está dividido entre Rocha e Brandão, mas oficialmente vai apoiar o governador e deve ocupar a vaga de vice em sua chapa, que terá Dino como candidato a senador. Pela única cadeira ao Senado em disputa, Dino vai enfrentar o senador Roberto Rocha (PTB), outro bolsonarista apoiado por Weverton Rocha.