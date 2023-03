O campo em que o governador Ratinho Júnior se tornou o maior “anti-Lula”

Em uma de suas linhas de atuação mais equivocadas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem cumprindo a promessa de campanha de frear a qualquer custo o processo de desestatização do país. Nessa linha, uma de suas principais obsessões é tentar levar adiante a batalha inglória para tentar reverter a privatização da Eletrobras. O petista já encarregou da missão o Tribunal de Contas da União. Em sua gestão, estatais como os Correios e a EBC, favoritas na fila de privatizações, devem permanecer nas mãos do governo.

Felizmente, vários governos estaduais estão na contramão desse política do governo federal. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas colocou como uma de suas prioridades de gestão a privatização da Sabesp, ideia que já enfrenta forte oposição no estado, promovida principalmente pela bancada paulista do PT. Mas nenhum outro executivo estadual se candidata nesse campo a ser o maior “anti-Lula” do que o paranaense Ratinho Júnior. No final do mês passado, ele comemorou a concessão de uma área do Porto de Paranaguá, garantindo investimentos de 338 milhões de reais (enquanto isso, a mando de Lula, o ministro Marcio França travou a privatização do Porto de Santos, contrariando interesses do governo paulista).

No setor de energia, caminha a passos tranquilos o projeto de Ratinho Júnior para transformar a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, em uma corporação. No processo que deve ser concluído até o final deste ano, o capital da estatal será pulverizado entre vários acionistas, sendo que o governo do estado ficará com uma fatia mínima de 15% da nova empresa (atualmente, essa participação é de 31,1%).

Em transportes, Ratinho Júnior está prestes a bater o martelo para colocar em prática um ambicioso projeto de concessão rodoviária em parceria com o governo federal. Um dos maiores do gênero nos últimos tempos, o pacote inclui 3 300 quilômetros de rodovias estaduais e federais. Estão previstos investimentos de mais de 50 bilhões de reais em obras (duplicações, contornos, viadutos), que devem ser realizadas nos primeiros anos de contrato, que será válido por 30 anos.