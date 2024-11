O caminhoneiro que seria o elo entre acampamento no Exército e o governo

Em relatório no qual detalha o plano para manter Jair Bolsonaro no poder mesmo após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022, a Polícia Federal citou a pressão de manifestantes que se concentravam em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, pela tomada de ações enérgicas dos militares para evitar a transferência de poder. O movimento tinha como “um dos líderes”, segundo a PF, o caminhoneiro Lucas Rotilli Durllo, que teria atuado como porta-voz junto a integrantes do governo bolsonarista.

Lucão, como é conhecido, aparece no relatório como interlocutor entre os manifestantes e o então general de brigada do Exército Mário Fernandes, que naquele momento era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo Bolsonaro. Segundo a PF, Fernandes foi um dos principais artífices do plano golpista e teria visitado diversas vezes os manifestantes em frente ao QG do Exército logo após o resultado da eleição presidencial, entre novembro e dezembro de 2022. Foi dali que milhares de manifestantes seguiram para a praça dos Três Poderes para invadir e depredar o Palácio do Planalto, o Congresso e a sede do Supremo Tribunal Federal, em 8 de janeiro de 2023.

Mário Fernandes é apontado no relatório como um dos mais radicais militares do entorno do governo Bolsonaro e responsável pela elaboração do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Alexandre de Moraes para consolidar o golpe de Estado. Segundo a PF, ele imprimiu o plano em uma impressora do Palácio do Planalto no dia 6 de dezembro.

No dia 8, Fernandes enviou mensagem ao tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, no qual ele sugere ter conversado com o então presidente e relata a preocupação de manifestantes com a demora para a consumação do golpe. Na mensagem, ele sugere que está em contato com “caminhoneiros e o pessoal do agro”.

“A partir da semana que vem, eu cheguei a citar isso pra ele, das duas uma, ou os movimentos de manifestação na rua, ou eles vão esmaecer ou vão recrudescer. Recrudescer com radicalismos e a gente perde o controle, né? Pode acontecer de tudo. Mas podem esmaecer também”, afirma o militar na mensagem. Em seguida, Fernandes pede a Cid para que Bolsonaro interceda junto ao Ministério da Justiça para evitar a apreensão de caminhões.

“Estou tentando agir diretamente junto às Forças, mas, pô, se tu pudesse pedir para o presidente ou para o gabinete do presidente atuar. Pô, a gente tem procurado orientar tanto o pessoal do agro como os caminhoneiros que estão lá em frente ao QG. E hoje chegou para a gente que parece que existe um mandato (sic) de busca e apreensão do TSE, não, do Supremo, em relação aos caminhões que estão lá. Os caras não podem agir, é área militar, mas já andou havendo prisão realizada ali pela Polícia Federal. Então isso seria importante, se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF ou para a Defesa alertar o CMP”, afirma. Em seguida Cid responde: “Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente”.

No dia seguinte, Fernandes pede para Cid repassar como o pronunciamento feito por Bolsonaro sobre o resultado da eleição, no qual ele transmite uma mensagem dúbia, sem reconhecer o resultado do pleito, repercutiu entre os manifestantes. “Foi muito bacana mesmo, cara. Todo mundo vibrando. Transmite isso pra ele. E vou te colocar aqui abaixo um texto que eu recebi do Lucão, que é o Duílio, que é um caminhoneiro famoso aí pra caramba, que tá lá no QG já há mais de 30 dias. E aí, porra, ele se emocionou, tava com a família aí, e assistiu hoje lá in loco, presencialmente, as palavras do presidente, cara. Olha aqui o texto abaixo que ele mandou. Se tu avaliar que é coerente, mostra pro presidente também, cara. Força!”

Lucas Rotilli Durllo não consta entre as centenas de indiciados nos inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal por abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado. Em suas redes sociais, ele tem registradas mensagens de apoio ao golpe de 1964 e contrárias a Lula. Entre os meses de novembro e dezembro de 2022, publicou fotos com a movimentação de manifestantes vestidos de verde e amarelo.

Após a posse de Lula, registrou também a frustração com as Forças Armadas. Em 28 de março de 2023, 20 dias após a depredação na Praça dos Três Poderes, publicou uma foto do que seria uma lápide do Exército brasileiro com a legenda “Luto. Morreu por falta de coragem”. Lucas Rotilli Durllo foi contatado por VEJA via mensagem em rede social, mas ainda não se manifestou.