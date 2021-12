O cálculo de Lula ao sair em apoio a Ciro

A operação da Polícia Federal contra o presidenciável Ciro Gomes (PDT) realizada nesta quarta-feira, 15, tem ao menos um efeito colateral: reaproximou o pedetista do ex-presidente e da grande maioria de lideranças que gravitam em torno da candidatura do petista.

Lula, que vem há tempos trocando caneladas com Ciro – que se estenderam às militâncias de ambos nas redes sociais -, sentiu rapidamente o cheiro da oportunidade: logo após a divulgação da operação, prestou solidariedade a Ciro no Twitter.

Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados. — Lula (@LulaOficial) December 15, 2021

No mesmo tom, vieram na sequência manifestações de solidariedade da ex-presidente Dilma Rosseff e do governador do Ceará, Camilo Santana, ambos do PT. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, chamou a operação de “reestreia do lavajatismo na eleição de 2022”.

Minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato Ciro Gomes. Suas casas foram invadidas, sem terem sido sequer intimados a depor. Como cidadãos brasileiros, merecem ser tratados com o respeito às leis vigentes ao país. Repudio o arbítrio e a perseguição a eles — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 15, 2021

Sobre ação da PF hoje, estranhamente de investigações de uma década atrás, expresso todo o meu respeito pelos ex-governadores Ciro e Cid Gomes, grandes homens públicos, pessoas íntegras, que já prestaram e continuam prestando relevantes serviços para o Ceará e para o Brasil. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) December 15, 2021

Invasão da casa de Ciro Gomes expõe outra vez a manipulação da PF com objetivo político. É dentro da lei que se defende o interesse público, não com espetáculo de mídia. Este episódio é a reestreia do lavajatismo na eleição de 22 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 15, 2021

Aliados de Lula para 2022, como o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), o ex-presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) e o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, também se solidarizaram publicamente com Ciro.

Minha solidariedade a @cirogomes. Não vi, pelos fundamentos até aqui revelados, razão para medidas coercitivas decretadas, entre as quais busca e apreensão para apurar fatos supostamente ocorridos há 8 anos. Investigações podem ocorrer, mas sempre observando as garantias legais — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 15, 2021

A operação de hoje contra Ciro e Cid Gomes tem cara e cheiro de perseguição política. Requentar um caso de 10 anos atrás para fazer uma operação midiática é o mesmo modelo que o lavajatismo utilizou desde os primórdios. Lawfare e perseguição devem ser condenados sem seletividade. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) December 15, 2021

A ordem de busca e apreensão executada pela Polícia Federal nas casas de @cirogomes e @senadorcidgomes hoje cedo é completamente abusiva. Mais uma ação espalhafatosa digna dos tempos sombrios da Lava Jato. Não podemos retroceder novamente. Ciro e Cid têm minha solidariedade. — Juliano Medeiros (@julianopsol) December 15, 2021

O cálculo de Lula ao desencadear toda essa reação de solidariedade é, claro, eleitoral. Com 48% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada pelo Ipec na terça-feira, 14, o petista vislumbra a possibilidade (remota) de liquidar a fatura no primeiro turno.

Embora Ciro esteja em queda nas pesquisas, os 5% de intenções de voto que ele amealhou no levantamento do Ipec ajudariam e muito nesse objetivo, caso o pedetista, em razão das dificuldades, desistisse da candidatura e apoiasse o petista.

Ciro respondeu rapidamente aos acenos de Lula e de Dilma. “Obrigado presidente Lula. O estado policial de Bolsonaro é uma ameaça à democracia e a todos os democratas”, escreveu. Foi o momento em que os dois estiveram mais próximos na atual corrida presidencial.

