O caçula dos partidos brasileiros também terá um candidato à Presidência

O barulho, claro, foi proporcional ao tamanho e à história da legenda, mas o caçula dos 33 partidos que estão habilitados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a disputar as eleições também colocou um nome seu na corrida pela Presidência da República. Léo Péricles, do Unidade Popular (UP), por ora, é o único candidato negro na disputa – o Cabo Daciolo (PMB) declarou-se de cor parda na eleição de 2018.

Fundado em 2016, o partido, que segue a ideologia marxista-leninista, obteve o seu registro no TSE em novembro de 2019. Segundo as estatísticas do tribunal, a agremiação tinha 2.613 filiados em novembro deste ano – pouco até se comparado com outros nanicos de esquerda, como PSTU (15.542), PCB (12.652) e PCO (4.151).

Leonardo Péricles Vieira Roque, 40 anos, fez a sua carreira política como militante de organizações sociais, começando pelo movimento estudantil secundarista de Belo Horizonte e passando por grupos de pressão por moradia popular e reforma urbana. A legenda também ressalta que ele teve papel ativo nas jornadas de junho de 2013.

Com ensino médio completo, é apresentado no site da UP como alguém que “formou-se em PHD na luta de classes”. Em 2020, fez a sua estreia eleitoral como candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa encabeçada pela deputada Áurea Carolina (PSOL) – chegaram em quarto lugar, com 8,33% dos votos válidos.

O Unidade Popular, que diz ser um contraponto à “velha esquerda”, se autodenomina “um partido verdadeiramente socialista”, que é “unitário e age como coletivo, não promove candidaturas personalistas com projetos individuais e não utiliza ‘famosos’ como propulsores”.

O caixa da nova sigla é modesto: 1,2 milhão de reais, segundo a divisão do Fundo Eleitoral feita em 2020.

Outros candidatos

Com o nome de Péricles, já são onze os postulantes ao Palácio do Planalto em 2022: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Sergio Moro (Podemos), Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB), Simone Tebet (MDB), Rodrigo Pacheco (PSD), Luiz Felipe Dávila (Novo), Alessandro Vieira (Cidadania) e Cabo Daciolo (PMB). O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) também pode ser candidato.

