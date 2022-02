O bilionário custo do pacote para a tentativa de reeleição de Bolsonaro

Jair Bolsonaro e seu núcleo-duro de governo têm um plano para estancar o crescimento dos índices de rejeição ao governo e garantir a presença do presidente no segundo turno das eleições deste ano. Mas, para implementá-lo, ainda é preciso alguns arranjos com o Congresso, uma vez que o plano eleitoral tem um custo: pelo menos 247 bilhões de reais só neste ano.

Uma das pernas do plano já está encaminhada: é o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda para famílias abaixo da linha da pobreza que substituiu o Bolsa Família. Esse plano tem um orçamento previsto para este ano de 89 bilhões. Outros 300 milhões serão gastos no vale-gás, benefício em que o governo arca com metade do valor do botijão de 13 quilos, também para famílias carentes.

Entre aquilo que ainda depende do Congresso, está a proposta que autoriza o governo a cortar impostos de combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica, que pode chegar a uma renúncia fiscal de 57 bilhões de reais. A proposta inclui ainda um programa de auxílio-diesel para os caminhoneiros e incentivos para o transporte que podem alcançar até 100 bilhões de reais. Não por acaso, a medida já vem sendo chamada de PEC Kamikaze.

O valor total desses projetos equivale a mais de cinco vezes os 42 bilhões de reais que o governo prevê para investimentos (as despesas que geram emprego e trazem crescimento econômico) neste ano.