O ‘até breve’ do irmão de Jair Bolsonaro em cidade do interior paulista

Quatro dias depois do anúncio de sua exoneração como chefe de gabinete em Miracatu, no Vale do Ribeira (SP), Renato Antonio Bolsonaro, irmão do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou à prefeitura para gravar um vídeo de despedida.

Ao lado do prefeito Vinícius Brandão de Queiróz, conhecido como Vinícius do Iraque (PL), Renato falou dos motivos que o tiraram da gestão municipal. “Vou me dedicar à campanha eleitoral de 2022 do nosso presidente Jair Bolsonaro (PL), nosso ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), senador Marcos Pontes (PL) e nosso deputado federal Tenente Mozart (PL). Quero dizer que continuo torcendo para o município, as obras acontecendo e que em breve, se Deus quiser, retornarei para tomar a frente dos trabalhos e executar os trabalhos”.

Esse último recado não chama a atenção de quem conhece o modo de trabalhar de Renato e Iraque. Reportagem de VEJA da última semana mostrou que o irmão do presidente foi o responsável direto pela enxurrada de recursos federais que transformaram Miracatu em um grande canteiro de obras. Entre 2020 e 2022, foram recebidos 72,1 milhões de reais da União para reformas, obras viárias e de infraestrutura e compra de máquinas e equipamentos. Leia a reportagem completa aqui.

Pessoas que participam de reuniões na sede administrativa da cidade relatam não ser incomum Renato Bolsonaro sentar-se na cabeceira das mesas de reunião, local destinado habitualmente ao prefeito. O retorno ocorrerá, segundo Renato, após o período eleitoral.

Veja abaixo o vídeo de despedida de Renato Bolsonaro.