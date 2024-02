O ataque de Rui Costa ao discurso de Bolsonaro na Avenida Paulista

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ironizou, nesta segunda-feira, 26, o conteúdo do discurso proferido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades no ato público que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo. “Talvez seja a primeira vez na história que pessoas que cometeram atos criminosos chamam um evento em praça pública e, em praça pública, defronte à multidão, confessam crime, e vão além disso: pedem perdão, pedem anistia pelos crimes cometidos”, disse Costa a jornalistas, após o evento de apresentação do programa “Imóveis da Gente” no Palácio do Planalto, em Brasília.

Ao discursar no alto de um trio elétrico no domingo, Bolsonaro citou uma “minuta de um decreto de estado de defesa”. “Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenha a santa paciência”, disse Bolsonaro no alto do trio elétrico, a milhares de apoiadores.

“Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe o estado de sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto do estado de sítio”, completou o ex-presidente no discurso de mais de 20 minutos.

PF estuda incluir fala de Bolsonaro em inquérito

A PF estuda incluir trechos da fala de Bolsonaro no inquérito que apura a participação dele na organização criminosa que teria tentado um golpe de estado e a abolição violenta do estado de direito no país. A avaliação é que, em seu discurso na Paulista, Bolsonaro teria sugerido que tinha ciência da “minuta do golpe”, algo que não teria feito ao depor na semana passada. Ao prestar depoimento à PF, Bolsonaro ficou em silêncio. A defesa de Bolsonaro afirma que esse documento mencionado pela PF foi enviado ao ex-presidente por um de seus advogados pelo celular em 2023, quando ele não estava mais no governo, assim que a imprensa noticiou a existência da tal minuta.

Ao comentar o evento de domingo, Rui Costa disse que não houve surpresa em relação à quantidade de apoiadores no ato em defesa de Bolsonaro. Não houve uma estimativa oficial de público, mas o evento ocupou ao menos sete quarteirões da Paulista e serviu de argumento de que o ex-presidente, a despeito da inelegibilidade imposta pela Justiça Eleitoral e das ações em que é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF), ainda tem apoio popular.

“Diante dos que eles divulgaram e diante da força que eles tiveram o passado, nenhuma surpresa”, disse Costa. “Foi muito aquém dos que os próprios organizadores vinham divulgando. A surpresa é só em relação ao conteúdo da confissão dos crimes praticados. O Brasil inteiro ficou surpreso”, disse o ministro.