O arsenal caseiro dos golpistas presos em Brasília

A Polícia Civil do Distrito Federal enviou para a perícia as armas caseiras que foram encontradas com os terroristas detidos antes, durante e depois do quebra-quebra em Brasília, no último domingo, 8. Na ocasião, mais de 1.500 pessoas foram presas em flagrante, das quais 1.398 (904 homens e 494 mulheres) foram levadas para os presídios masculino e feminino da região.

Com parte dos acusados, os agentes localizaram paus, estilingues, peças afiadas, bolas de gude, luvas, óculos de proteção e materiais que seriam usados na confecção de coquetéis molotov. Os objetos foram individualizados e fazem parte das denúncias pessoais enviadas à Justiça.

Em outra ponta das investigações, os policiais solicitaram a quebra dos sigilos telefônicos dos indiciados, para localizar comparsas e financiadores da empreitada golpista.

Veja abaixo parte do que foi encontrado com os golpistas.

