O apelo do PT na volta da campanha eleitoral à TV

O primeiro dia de propaganda na TV neste segundo turno deu o tom de como será a campanha presidencial até o dia da votação, em 30 de outubro. Na manhã desta sexta, 7, a inserção do PT divulgou trechos de uma entrevista em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu ao jornal New York Times, em 2016, em que o então deputado disse que quase se alimentou de carne humana. “Eu vou te falar o que é que é comer um índio. Eu estive em Surucucu (Roraima) certa vez, morreu um índio e eles estão cozinhando. Eles cozinham o índio, é a cultura deles. Cozinham por dois ,três dias e comem com banana”, disse. Em outro trecho, Bolsonaro completa: “E daí eu queria ver o índio sendo ‘cozinhado’. Daí o cara falou que se eu fosse teria que comer. Eu falei que como. Mas como a comitiva não quis ir, porque teria que comer o índio, não queriam me levar sozinho lá, aí não fui. Eu comeria o índio sem problema nenhum. É a cultura deles, e eu me submeti àquilo”.

A entrevista completa está disponível na página de Bolsonaro no YouTube. Em outra entrevista que circula pelas redes, o atual presidente deu a entender, em tom de brincadeira, ao extinto programa CQC, da Band, que chegou, na infância, a fazer sexo com um animal. O caso também está sendo explorado nas redes sociais.