O apelo de Moro que mostra que ele não desistiu da Presidência

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) definitivamente não desistiu de ser candidato a presidente da República na eleição deste ano. Além das declarações públicas nesse sentido na sexta-feira, 1º, um dia depois de ter deixado o Podemos, ele tem pedido aos institutos de pesquisa só uma coisa: “Não tirem o meu nome das pesquisas para presidente”.

O apelo do ex-ministro faz sentido. O seu plano, ao ir para o União Brasil, é tentar viabilizar o seu nome como presidenciável dentro da discussão que a sigla tem travado com o MDB e o PSDB para construir um nome viável para uma terceira via entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Para isso, ele precisa se manter na posição que está – ou melhorá-la: ele é hoje o candidato de centro mais bem colocado nas pesquisas. Enquanto alcança em torno de 8% das intenções de voto, outros candidatos de centro patinam com 1% ou 2%, como Simone Tebet (MDB) e João Doria (PSDB).

A colocação nas pesquisas é, portanto, o único trunfo que Moro possui. Se o nome do ex-juiz sumir das pesquisas, o seu plano vai por água abaixo.