O apelido incômodo de Tarcísio nos bastidores da política paulista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem um apelido um tanto quanto incômodo nos bastidores da política paulista: “Dilma”, uma referência à falta de traquejo político do ex-ministro, que faz a sua estreia em um cargo eletivo.

Como ocorreu com a petista, que tinha muitos problemas com a sua base no Congresso, Tarcísio tem enfrentado dificuldades com a realpolitik brasileira, onde predominam as negociações por cargos e espaços no governo em troca de apoio político.

Um exemplo foi a aprovação nesta quarta-feira, 20, do projeto que autoriza São Paulo a integrar o Consórcio Sul-Sudeste (Cosud), um organismo que reúne os estados dessas regiões. Apesar de ser um projeto aparentemente simples, Tarcísio precisou de mais de um mês para conseguir aprová-lo — mesmo assim, com apenas 53 votos dos 94 deputados (precisava de 48). Outros projetos do governador têm tramitado com dificuldade no Legislativo paulista.

