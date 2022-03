O alívio para políticos ‘fichas-sujas’ entra na pauta do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, marcou para a próxima quarta-feira, 9, a retomada do julgamento de uma ação que pretende flexibilizar a Lei da Ficha Limpa. O processo é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo PDT, que questiona o momento em que se inicia a contagem do prazo de oito anos de inelegibilidade a pessoas condenadas na Justiça, previsto na lei.

A sigla argumenta que a Ficha Limpa cria um “tempo indeterminado” de inelegibilidade ao determinar que, depois de cumprir pena por uma série de crimes, seja por qual tempo for, um cidadão ainda passe mais oito anos inelegível. Entre os delitos previstos pela lei como passíveis deste enquadramento estão crimes contra a economia popular, a administração e o patrimônio público, em geral cometidos por políticos.

A ação questiona não haver detração, ou seja, não serem contabilizados no cumprimento dos oito anos sem direitos políticos, dois períodos em que os condenados ficam inelegíveis: o tempo entre a condenação por um órgão colegiado (como os tribunais de segunda instância) e o trânsito em julgado da sentença (quando não há mais recurso contra ela); e o tempo de inelegibilidade efetivado enquanto durar o cumprimento da pena, como manda a Constituição.

Na prática, a ação pretende reduzir o tempo de efetiva inelegibilidade dos condenados prevista pela Ficha Limpa, fixando-o em no máximo oito anos a partir da condenação por órgão colegiado ou decisão transitada em julgado.

Como exemplo, um político que tenha sido condenado em última instância (trânsito em julgado) em 2016, três anos após uma sentença de segunda instância, em 2013, foi enquadrado pela Ficha Limpa e ficou inelegível durante estes três anos. Caso a pena definitiva tenha sido de cinco anos, até 2021, ele ficaria inelegível até o fim desta punição — no total, portanto, haveriam sido oito anos sem direitos políticos, entre 2013 e 2021. Conforme a Ficha Limpa, depois destes oito anos inelegível, este político teria ainda mais oito anos sem direitos políticos pela frente. Conforme a tese defendida pelo PDT no STF, este político já teria completado ao fim de 2021 os oito anos de inelegibilidade e poderia disputar as eleições de 2022.

Julgamento interrompido

O relator da ação no STF é o ministro Nunes Marques, que em dezembro de 2020 assinou uma decisão liminar (provisória) e monocrática (individual) atendendo ao pedido do PDT. Marques suspendeu o trecho da Ficha Limpa que prevê a inelegibilidade de oito anos após cumprimento de pena. A decisão, contudo, valeu apenas para candidaturas das eleições municipais de 2020 àquela altura sob análise da Justiça.

Continua após a publicidade

O julgamento no plenário do Supremo foi iniciado em agosto de 2021, com o voto de Marques, e interrompido após pedido de vista, isto é, mais tempo para analisar o caso, pelo ministro Luís Roberto Barroso. Em setembro, foi o ministro Alexandre de Moraes quem pediu vista. Desde então, a ação entrou no calendário de julgamento quatro vezes até voltar à pauta na próxima quarta.

No julgamento de mérito, no plenário virtual do Supremo, Nunes Marques manteve seu posicionamento a favor de que seja “descontado” dos oito anos de inelegibilidade após cumprimento da pena, previstos pela Ficha Limpa, o período sem direitos políticos que se estende da condenação por órgão colegiado até o fim da execução penal.

Já o ministro Luís Roberto Barroso, que também já votou, divergiu do colega. Barroso se posicionou pela dedução relativa apenas ao período entre a condenação por órgão colegiado e a sentença final, com trânsito em julgado.

No julgamento a ser retomado, os ministros também vão analisar a partir de quando a decisão do plenário terá efeito. Divergindo de Marques, Barroso propôs que o entendimento valha a partir de eleições realizadas um ano após a publicação do resultado do julgamento. Deste modo, se a tese de Barroso reunir maioria, a decisão sobre a Ficha Limpa teria efeitos somente a partir das eleições municipais de 2024.