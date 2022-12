O aliado de Alckmin e França que briga com ‘Bessias’ por vaga na AGU

O advogado Anderson Pomini, ex-secretário de Justiça de São Paulo (gestão de João Doria na capital), deverá ser recebido nos próximos dias pelo futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília, para se apresentar com vistas a concorrer à vaga de advogado-geral da União. O encontro será intermediado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ele tem dito que conta com o apoio de quatro ministros do Supremo Tribunal Federal, além do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Anafe, e do chefe do Ministério Público paulista, Mario Sarrubbo.

Aliado do próximo vice-presidente e também do ex-governador Márcio França, Pomini tem como principal concorrente o procurador da Fazenda Nacional Jorge Messias, que é próximo do senador Jaques Wagner (PT-BA) e de Dilma Rousseff — ele ficou conhecido como “Bessias” em 2016, quando a Lava-Jato tornou público um áudio no qual a então presidente dizia a Lula que mandaria, por intermédio do auxiliar, um termo de posse como ministro, no que foi interpretado como uma tentativa de evitar uma eventual prisão.

Também concorrem ao posto a chefe de gabinete do ministro do STF Dias Toffoli, Daiane Nogueira de Lima, e Luiz Fernando Bandeira de Mello, ligado ao senador Renan Calheiros (MDB-AL). No último mês, os postulantes têm feito um périplo por gabinetes e entidades, em busca de apoio.

As três principais apostas de Pomini para ser o escolhido de Lula para a vaga são o trânsito nos tribunais superiores, a aproximação com Alckmin (que assumirá o governo toda vez que o petista deixar o país) e a promoção de cobrança de passivos tributários que poderão incrementar os cofres da União em tempos de aperto financeiro. A ideia do advogado não é fazer um mutirão para ir atrás dos grandes devedores da Fazenda, mas sim vender os créditos no mercado. A estimativa é que a medida, se implementada (dependeria de lei específica), poderá gerar a longo prazo uma receita de 3 trilhões de reais. Como comparação, o Orçamento de 2022 é de 4,7 trilhões de reais.

Anderson Pomini, que atuou desde o fim do ano passado na condução do acordo do PSB com o PT para a escolha do vice de Lula, recebeu mensagens de pessoas muito próximas do petista para que Márcio França desistisse da candidatura ao governo de São Paulo, para abrir caminho para Fernando Haddad, o que acabou acontecendo.