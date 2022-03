O advogado de Bolsonaro que é um ferrenho defensor da urna eletrônica

O advogado contratado pelo PL para comandar a estratégia jurídica da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, que foi ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de maio de 2017 a maio de 2021, é um ferrenho defensor das urnas eletrônicas e, em 2018, quando Bolsonaro se elegeu, deu declarações enfáticas sobre a segurança dos equipamentos tão atacados pelo presidente e os bolsonaristas mais radicais e de inclinações golpistas.

“Para nós, da Justiça Eleitoral, a urna eletrônica representa um avanço irreversível. Ela tem sido aplaudida em todos os congressos, seminários internacionais dos quais nós participamos. A urna tem sido submetida a vários testes bastante rigorosos de segurança, inclusive é do interesse da Justiça Eleitoral submeter periodicamente as urnas a esses testes. E na maioria esmagadora desses testes não foi possível detectar o menor traço possível de fraude”, disse o então ministro do TSE à Rádio Gaúcha uma semana antes do primeiro turno de 2018, quando questionado sobre a legitimidade dos equipamentos.

Carvalho Neto ainda acrescentou que eram “improcedentes as críticas que a urna eletrônica recebe” – a maioria vinda dos simpatizantes de Bolsonaro – e as atribuiu ao acirramento da polarização política naquele ano. “A urna funciona dentro de um padrão de eficiência bastante alto, por mais de vinte anos, e muitas das pessoas que fazem críticas ao sistema já se elegeram inclusive com as urnas. Seria até de se esperar que as pessoas que hoje ocupam cargos públicos obtidos nas urnas eletrônicas até devolvessem os mandatos se não acreditam na higidez do sistema”, provocou.

“A legitimação do sistema fala por si. O país experimenta o maior período de estabilidade democrática e muito se atribui ao papel que tem sido desenvolvido pela Justiça Eleitoral, e dentro desse papel o destaque se dá para esse sistema de urna eletrônica, que faz com que as eleições sejam apuradas rapidamente, sem as fraudes que existiam no sistema anterior”, concluiu.

Como advogado eleitoral da campanha de Bolsonaro em 2022, a missão de Carvalho Neto será trabalhar para “diminuir os atritos entre o Executivo e o Judiciário” – ou, mais precisamente, entre Bolsonaro e o TSE –, conforme ele disse à Folha no mês passado. Na mesma entrevista, o ex-ministro da Corte Eleitoral minimizou as suspeitas infundadas que o presidente dissemina contra o sistema eleitoral. “A discussão é legítima. O presidente, inclusive, é autor do projeto do voto impresso. É um debate legítimo, em termos democráticos.” Se como ministro do TSE o desafio foi zelar pelo processo eleitoral brasileiro, como advogado, ao que tudo indica, será equilibrar-se em meio aos ataques a esse mesmo processo.