O aceno de Tarcísio a Bolsonaro em Belo Horizonte

Embora seja governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) gravou um vídeo de apoio à campanha do deputado estadual bolsonarista Bruno Engler (PL) à prefeitura de Belo Horizonte. A peça foi divulgada pela campanha de Engler na manhã desta terça-feira, 22.

“Olá meus amigos de Belo Horizonte. Está chegando um momento decisivo: o dia 27, domingo, dia de transformar Belo Horizonte”, inicia Tarcísio. No vídeo, o governador de São Paulo afirma que o candidato do PL pode contar com ele para “trocar experiências”. “Belo Horizonte merece renovação, merece sangue novo, merece alguém que faça a diferença, e que vai poder contar conosco aqui para a gente possa compartilhar as nossas experiências”, afirma.

Ao se manifestar a favor de Engler, Tarcísio faz um aceno ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia a candidatura do deputado na capital mineira, em detrimento ao seu próprio secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Em Belo Horizonte, o PSD é o partido do atual prefeito Fuad Noman, que tenta a reeleição e enfrenta Engler no segundo turno.

O gesto de Tarcísio também ocorre à revelia do seu próprio partido. No primeiro turno, o Republicanos lançou candidato próprio à prefeitura de Belo Horizonte, o deputado estadual Mauro Tramonte, que ficou em terceiro, e não declarou apoio a nenhum nome no segundo turno.

Continua após a publicidade

Nos bastidores, caciques do Republicanos na capital mineira afirmaram surpresa e preocupação com o que afirmaram ser um “risco” a divulgação de apoio de Tarcísio a Engler. Neste ano, o partido filiou o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, com o intuito de lançar sua candidatura ao governo do estado em 2026. O campo bolsonarista também se movimenta para lançar candidato próprio ao governo.

Em Belo Horizonte, Fuad Noman tem vantagem numérica sobre Bruno Engler no segundo turno da disputa. Pesquisa Real Big Data divulgada nesta terça-feira, 22, aponta Fuad com 50% das intenções de voto, e Engler com 45%. Os dois estão empatados tecnicamente no limite da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.