Nunes x Boulos: quando saem as próximas pesquisas antes da votação em SP

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No próximo domingo, 27, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) disputam a prefeitura de São Paulo no segundo turno das eleições municipais de 2024.

De acordo com a legislação, a data limite para divulgação de pesquisas eleitorais é o próximo sábado, 26. Entre hoje e amanhã, estão previstas as divulgações de cinco levantamentos pelos principais institutos de opinião pública que monitoram as intenções de voto.

Leia, a seguir, quais serão as pesquisas eleitorais publicadas na capital paulista antes da votação e como eram os cenários retratados pelos levantamentos anteriores.

Divulgação na sexta, 25 de outubro

PARANÁ PESQUISAS

Último levantamento (22.out) Ricardo Nunes: 51,7% Guilherme Boulos: 39,6% Brancos e nulos: 5,3% Não sabe/não respondeu: 3,4%

Margem de erro: 2,6 pontos percentuais

REAL TIME BIG DATA

Último levantamento (23.out): Ricardo Nunes: 51% Guilherme Boulos: 40% Brancos e nulos: 5% Não sabe/não respondeu: 4%

Margem de erro: 3 pontos percentuais

Divulgação no sábado, 26 de outubro

DATAFOLHA



Último levantamento (24.out) : Ricardo Nunes: 49% Guilherme Boulos: 35% Brancos e nulos: 14% Não sabe/não respondeu: 2%

: Margem de erro: 3 pontos percentuais

ATLASINTEL

Último levantamento (21.out) : Ricardo Nunes: 54,8% Guilherme Boulos: 42,2% Brancos e nulos: 2,1% Não sabe/não respondeu: 0,8%

: Margem de erro: 2 pontos percentuais

QUAEST

Último levantamento (23.out) Ricardo Nunes: 44% Guilherme Boulos: 35% Brancos e nulos: 19% Não sabe/não respondeu: 2%

Margem de erro: 3 pontos percentuais