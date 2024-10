Nunes x Boulos: as divergências nas pesquisas na reta final em São Paulo

A análise de cinco pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana mostram resultados discrepantes na disputa entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) pela prefeitura de São Paulo. O candidato à reeleição lidera em todos os levantamentos, mas a vantagem varia entre nove e quatorze pontos percentuais de diferença.

Três institutos apontaram distâncias muito parecidas. A sondagem do AtlasIntel divulgada na segunda-feira, 21, mostrou Nunes com 12,6 pontos percentuais de vantagem sobre Boulos (54,8% contra 42,2%, com margem de erro de dois pontos percentuais. Já a do Paraná Pesquisas, divulgada na terça-feira, 22, trouxe Nunes com 51,7% e Boulos com 39,2% — uma diferença de 12,5 pontos percentuais, com margem de erro 2,6 pontos percentuais. No dia seguinte, o Real Time Big Data apontou uma distância de 11 pontos (51% a 40%, com margem de erro de três pontos).

Também na quarta-feira, 23, o instituto Quaest divulgou a pesquisa eleitoral em que a diferença entre Nunes e Boulos fica mais apertada. Segundo o levantamento, a vantagem do prefeito é de nove pontos percentuais. O candidato à reeleição aparece com 44% das intenções de voto contra 35% do deputado do PSOL. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Nesta quinta-feira, 24, o Datafolha divulgou uma pesquisa em que Nunes aparece com vantagem de 14 pontos percentuais, a maior apontada por um dos grandes institutos nesta semana. Ele tem 49% contra 35% de Boulos, com margem de erro de três pontos percentuais.