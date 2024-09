Nunes venceria rivais, e Marçal perderia de qualquer um no segundo turno

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) venceria os seus principais adversários em um eventual segundo turno da eleição em São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 23 e 26 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 27.

De acordo com a sondagem, se o adversário fosse Guilherme Boulos (PSOL), ele venceria por 51,6% das intenções de voto contra 32,7%, segundo o instituto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

Já se o embate de Nunes for contra o coach Pablo Marçal (PRTB), o prefeito venceria por uma margem até maior: ele teria 54,7% contra 25,8% do seu oponente.

Marçal também seria derrotado no segundo turno se o seu concorrente for Boulos: nesse caso, o coach teria 36,6% das intenções de voto contra 43,7% do candidato do PSOL – a diferença entre ambos é superior à margem de erro.

Primeiro turno

A pesquisa também mostra que o prefeito Ricardo Nunes aparece numericamente à frente dos seus rivais: ele teria 28,0% das intenções de voto contra 24,9% de Boulos e 20,5% de Marçal. Considerando a margem de erro, Boulos estaria empatado tecnicamente tanto com Nunes quanto com Marçal – leia aqui a matéria completa sobre o primeiro turno.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-09331/2024.