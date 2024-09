Nunes vai a culto, Boulos encontra Lula, e Marçal faz motociata pré-debate

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo cumpriram agendas de campanha neste domingo, 15, antes de se enfrentarem no debate promovido pela TV Cultura. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi a um culto evangélico, enquanto o coach Pablo Marçal (PRTB) participou de uma “motociata” pela cidade. Já Guilherme Boulos (PSOL) foi a Brasília para gravações com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Candidato à reeleição, Nunes foi à Igreja Porta da Paz, no bairro da Mooca, na zona leste da capital. Ele subiu no púlpito e rezou com a pastora Mara Bolzan. Ao microfone, ela divulgou o número de urna do prefeito e de uma candidata à vereadora, apesar de a legislação eleitoral proibir campanha em templos religiosos. No início da tarde, o emedebista também participou do Encontro das Assembleias Gerais dos Movimentos de Moradia, em São Miguel Paulista.

Enquanto isso, Boulos foi a Brasília para encontrar Lula. O candidato do PSOL publicou uma foto ao lado do presidente nas redes sociais. “Manhã em Brasília com conversa, café e gravação com o presidente Lula. Voltando agora para São Paulo porque hoje, às 22h, tem debate na TV Cultura”, escreveu. A candidatura de Boulos é uma das principais apostas do petista nas eleições de outubro — Lula já estreou na propaganda eleitoral do psolista na TV e deve ampliar a participação em agendas de campanha, após o resultado das pesquisas apontarem o crescimento de Nunes na capital, principalmente entre os mais pobres.

Já Pablo Marçal organizou uma “motociata” por avenidas importantes da cidade, como as Marginais Tietê e Pinheiros, indo até a zona sul. Ele não usou capacete durante uma parte do percurso, substituindo o equipamento de segurança pelo seu tradicional boné com a letra M. Segundo o jornal O Globo, um comunicado enviado pela campanha à Polícia Militar informou que a previsão era de 20 mil motociclistas, mas o evento reuniu cerca de 500 motos.

Continua após a publicidade

Os três participam do debate na TV Cultura neste domingo. Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) também confirmaram presença. No último levantamento Datafolha, divulgado na quinta-feira, 12, Nunes cresceu de 22% para 27%, empatado tecnicamente com Boulos, com 25% (que antes tinha 23%). Já Marçal oscilou negativamente de 22% para 19%.