Nunes sacramenta escolha de vice em almoço com Tarcísio e Bolsonaro

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) deve sacramentar a escolha do vice para sua chapa à reeleição em um almoço nesta sexta-feira, 14, na Prefeitura.

O anfitrião receberá o coronel Ricardo Mello Araújo, ex-diretor da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) e ex-chefe da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Mello Araújo foi escolha pessoal de Bolsonaro para o posto e enfrentava resistências entre aliados de Nunes e entre partidos da base aliada, como o próprio PL e o Progressistas.

O entorno do atual prefeito calculava “segurar” a batida de martelo sobre o vice até as convenções partidárias, em julho, mas declarações públicas recentes tanto do ex-presidente quanto do governador de São Paulo acabaram acelerando a decisão. “É mais do que nunca importante fazer esse acerto o mais rápido possível”, disse Tarcísio na última segunda-feira, 10.

Além de Mello, eram cotados outros nomes do PL, como a vereadora Sonaira Fernandes, ex-secretária de Políticas para a Mulher do governo Tarcísio.

Adversários

A confirmação do enlace se dá poucas semanas após possíveis concorrentes fazerem movimentações contundentes no xadrez político. Filiado ao PRTB, o coach Pablo Marçal entrou na disputa e, segundo pesquisa Datafolha, ele é um dos nomes que lidera o “segundo pelotão” — atrás de Nunes e de Guilherme Boulos –, com 7% dos votos. Marçal é tido como uma ameaça pela possibilidade de “roubar” votos da direita e centro-direita, principal eleitorado de Nunes e de Bolsonaro. O coach aparece tecnicamente empatado com a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 8%, e José Luiz Datena (PSDB), com 8%. O apresentador, inclusive, é outra virtual ameaça a Nunes, e teve a pré-candidatura oficializada com pompa e circunstância nesta quinta-feira, 13, com a presença de tucanos como o deputado federal Aécio Neves (MG) e o presidente da sigla, Marconi Perrillo.