Nunes Marques, um ministro ‘terrivelmente governista’ no STF

Primeiro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Kassio Nunes Marques atua como uma espécie de soldado do Planalto dentro da Corte. O magistrado costuma estar alinhado ao governo em julgamentos de grande repercussão e age para interromper ou adiar a análise de temas sensíveis ao presidente. Diferente de André Mendonça, que chegou ao STF por ser “terrivelmente evangélico”, Marques vai se mostrando o ministro mais “terrivelmente governista” da principal Corte judiciária do país.

Em uma das decisões mais recentes, Nunes Marques devolveu o mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini (União Brasil-PR), cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por propagação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas em 2021. Algumas horas depois, contrariou outra decisão do TSE e restituiu o mandato de Valdevan Noventa (PL-SE), também apoiador de Bolsonaro.

O histórico de Nunes Marques mostra alinhamento ao governo desde que passou a integrar a Corte, em novembro do ano passado. O presidente da República, inclusive, chegou a dizer à época que, com a indicação do magistrado, passou a ter 10% ligado a ele dentro do tribunal. “Eu indiquei um ministro ao Supremo. Vamos desconsiderar o presidente, que só em caso extremo tem uma participação mais ativa lá. São dez que decidem. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do Supremo”, afirmou o presidente.

O ministro foi o único a votar contra a condenação do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), perdoado por Bolsonaro após ter feito ataques ao STF e apologia ao AI-5, instrumento mais duro da ditadura militar. Além de Francischini, Noventa e Silveira, Nunes Marques atuou a favor de outro antigo apoiador de Bolsonaro, o ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, quando adiou o julgamento que poderia torná-lo réu, em fevereiro de 2022.

O ministro também votou a favor do marco temporal das terras indígenas, tema constantemente defendido pelo presidente. A medida prevê que os povos indígenas só possam reivindicar a demarcação das terras ocupadas antes da promulgação da Constituição de 1988. O tema, no entanto, foi retirado de pauta pelo presidente da Corte, Luiz Fux, no início de junho.

Na pandemia, Nunes Marques pediu vista e interrompeu o julgamento sobre a obrigatoriedade do passaporte da vacina contra a Covid-19, em dezembro do ano passado. Também liberou cultos e missas durante a crise sanitária, tema defendido por Bolsonaro. Dias depois, os ministros derrubaram a decisão.

Nunes Marques ainda usou pedidos de vista ou de destaque para travar outros julgamentos de interesse do Planalto. Em setembro de 2021, o ministro interrompeu a análise de doze ações que questionavam os decretos de Bolsonaro para facilitar o acesso a armas de fogo no país. O placar era de 3 a 0 contra o governo. Ainda no ano passado, pediu vista no julgamento de um recurso de Bolsonaro que questionava o regimento interno da Corte em razão da abertura do inquérito das fake news, conduzido por Alexandre de Moraes. Em 2020, impediu a análise de um mandado de segurança que discutia se o presidente poderia ou não bloquear usuários em suas redes sociais.

A decisão que restituiu o mandato de Francischini será julgada pela Segunda Turma do STF nesta terça-feira, 7. Além de Nunes Marques, o grupo tem Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e André Mendonça — este último também indicado por Bolsonaro. Agora resta saber se os colegas vão endossar a medida do ministro “terrivelmente governista” do Supremo, ou se o resultado vai impor mais uma derrota ao bolsonarismo no Judiciário.