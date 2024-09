Nunes e Marçal sobem e Boulos recua, mas empate persiste em São Paulo

Em São Paulo, o cenário para as eleições municipais é de empate técnico triplo na liderança no primeiro turno. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) conta com 24% das intenções de voto, seguido pelo coach Pablo Marçal (PRTB), com 23%, e pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 21%, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 11, pelo instituto Quaest.

Em relação ao levantamento anterior da Quaest, publicado em agosto — antes do início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV –, Nunes subiu cinco pontos percentuais, enquanto Marçal avançou quatro pontos e Boulos oscilou um ponto percentual para baixo.

Na sequência, aparecem a deputada federal Tabata Amaral (PSB) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), ambos com 8% do eleitorado paulistano, seguidos pela economista Marina Helena (Novo), com 2%, e pelo empresário Bebeto Haddad (DC), com 1%. Os candidatos Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino Prazeres (PSTU) não pontuaram na pesquisa. Votos brancos e nulos somam 8%, e outros 5% não souberam ou não quiseram responder à entrevista.

Nunes prevalece em cenários de segundo turno

O levantamento da Quaest traz, ainda, três simulações de segundo turno entre os três nomes que aparecem tecnicamente empatados na liderança.

Em duelo entre Nunes e Marçal, o prefeito vence com 50% dos votos contra 30% do coach — na comparação com a pesquisa anterior, o atual mandatário subiu três pontos percentuais e o influenciador avançou quatro pontos. Se o confronto for travado entre Nunes e Boulos, o emedebista ganha com 48% (subiu dois pontos) e o deputado federal fica com 33% (sem variação).

Já uma disputa de segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal teria, a princípio, um novo empate técnico entre os dois nomes. Neste cenário, o parlamentar levaria 40% dos votos (de 38% anteriormente) e o empresário goiano terminaria com 39% (de 38% na última pesquisa).

O instituto Quaest ouviu 1.200 eleitores em São Paulo entre os dias 8 e 10 de setembro. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa na Justiça Eleitoral é SP-09089/2024.