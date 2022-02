Novo expulsa vereadora que brigou com colega no banheiro da Câmara de SP

O partido Novo decidiu neste sábado, 12, punir as duas vereadoras de São Paulo envolvidas em uma briga dentro do banheiro da Câmara Municipal em novembro do ano passado. A vereadora Janaína Lima foi expulsa pela Comissão de Ética Partidária, e sua colega Cris Monteiro foi suspensa pelo período de 360 dias. Elas discutiram e trocaram agressões durante a votação do texto da reforma da previdência dos servidores municipais.

Em seu perfil no Instagram, Janaína Lima afirmou que recebeu a decisão do partido com “com tristeza e sentimento de forte injustiça”, pois considera que teve seu direito à ampla defesa tolhido. “Chegou-se a esse resultado (a expulsão) sem instrução probatória, de forma inquisidora, sem que me fosse permitida qualquer chance de defesa, já que sequer tive a oportunidade de ser ouvida. Novos caminhos políticos se abrem”, escreveu a vereadora, anunciando que já não faz mais parte da agremiação.

O advogado de Cris Monteiro, Daniel Bialski, afirmou em nota que a decisão do Novo só reforça o que a vereadora “tem reiterado desde o início do incidente: que foi vítima de agressão com evidentes marcas de violência”.

O motivo das agressões teria sido o tempo de fala de cada uma na tribuna. Imagens feitas dentro do plenário da Câmara mostraram o momento em que Cris puxou a roupa da colega. Ambas continuaram a discussão e se dirigiram para fora do plenário. À época, a assessoria de Cris Monteiro informou que, a partir dali, a vereadora foi agredida dentro do banheiro pela colega, que teria agarrado seu pescoço. Após o episódio, as duas ingressaram com pedidos de cassação e investigação policial uma contra a outra.