Novo depoimento de Rodrigo Tacla Duran à Justiça será adiado

O depoimento presencial à Justiça Federal e à Procuradoria-Geral da República do advogado Rodrigo Tacla Duran, que estava previsto para esta terça-feira, 18, será adiado. Tacla Duran, que acusa o senador Sergio Moro (União-PR) e o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) de extorsão, segue na Espanha e ainda não tem previsão de chegada ao Brasil. Assim, segundo quem acompanha o assunto, o adiamento se dá para “acomodação de agendas”.

Apontado pela Operação Lava-Jato como operador de dinheiro ilícito da Odebrecht no exterior, Rodrigo Tacla Duran falará a respeito das acusações que fez contra Moro e Dallagnol. Ele afirma que foi alvo de uma tentativa de extorsão por um advogado próximo ao senador, que se apresentou como canal para negociar condições mais vantajosas em um acordo com a força-tarefa da Lava-Jato, por meio de “DD” – alegadamente, Dallagnol.

As afirmações de Tacla Duran contra o senador e o deputado tramitam junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) por decisão do ex-ministro Ricardo Lewandowski, em linha com parecer da PGR. Ainda cabe ao Ministério Público Federal pedir ao STF a abertura de um inquérito para investigar Sergio Moro e Deltan Dallagnol.

A indefinição a respeito da volta de Tacla Duran ao Brasil se dá em meio a um “tiroteio” de decisões judiciais que o envolvem. O juiz federal Eduardo Appio, responsável pelos processos da Lava-Jato em primeira instância em Curitiba, havia revogado os mandados de prisão preventiva contra o advogado, mas o desembargador federal Marcelo Malucelli, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), restabeleceu a prisão de Duran.

Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli, que é sócio de Moro e da mulher dele, a deputada Rosângela Moro (União-SP), em um escritório de advocacia em Curitiba. Além da sociedade, João Eduardo é namorado de Julia Wolff Moro, filha mais velha do senador e da deputada. Em função das relações com o ex-juiz, Marcelo Malucelli entrou na mira de representações no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que pedem seu afastamento e a anulação de suas decisões a respeito de Tacla Duran.

