Nova pesquisa mostra Kalil a apenas nove pontos de Zema em Minas

A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre o governo de Minas Gerais divulgada nesta sexta-feira, 16, apresentou um cenário um pouco mais animador para Alexandre Kalil (PSD), que desde o começo da campanha está em franca desvantagem na corrida eleitoral pelo comando do estado. No levantamento, o ex-prefeito de Belo Horizonte aparece com 36% das intenções de voto, contra 45% do líder e atual governador, Romeu Zema (Novo). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

A diferença é a menor apontada pelo Real Time Big Data até agora na corrida eleitoral. Ela recuou três pontos percentuais na comparação com a última realizada pelo mesmo instituto, em 19 de agosto, quando Zema tinha 46% e Kalil estava com 34%.

O terceiro colocado segue sendo Carlos Viana (PL), que mantém os 9% nas duas pesquisas. Demais candidatos não passam de 2%. Ainda são 4% de brancos e nulos (mesma porcentagem de agosto) e 3% que não sabem ou não responderam (eram 4% no mês passado).

Segundo o Real Time Big Data, Zema atinge 48% dos votos válidos, o que não garante uma vitória no primeiro turno — ele precisaria de 50% mais um voto. O cenário é diferente do detectado pela pesquisa do Datafolha divulgada na quinta-feira, 15, que apontou o governador com 53% das intenções de voto contra 25% de Kalil.

Outras duas más notícias para Zema na nova pesquisa são a aproximação de Kalil em um eventual segundo turno — o placar seria de 49% a 42% para o governador — e a rejeição — Zema é o mais rejeitado entre os candidatos (35%, contra 30% de Kalil).

A boa notícia para Zema, também detectada em outros levantamentos, é a avaliação positiva de sua gestão, que é aprovada por 59% dos eleitores mineiros.

O Real Time Big Data ouviu 1.200 entrevistas entre os dias 14 e 15 de setembro, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MG-03878/2022.