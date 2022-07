Nova pesquisa confirma empate entre Tarcísio e Garcia em SP; Haddad lidera

A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data para o governo de São Paulo divulgada nesta segunda-feira, 11, confirmou a disputada apertada entre os pré-candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura, e o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) no duelo por uma vaga no segundo turno, ambos logo atrás do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo.

Haddad soma 34% das intenções de voto, enquanto Tarcísio tem 20% e Garcia tem 16% — um empate dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

É a primeira pesquisa realizada no estado após a saída oficializada do páreo de Márcio França (PSB), que deve concorrer a uma vaga no Senado na chapa liderada por Haddad. Sem o ex-governador, os três principais candidatos subiram nas intenções de voto, principalmente o tucano, que mais do que dobrou seu número. No último levantamento do instituto, divulgado em 23 de maio, Haddad tinha 29%, França e Tarcísio tinham 15% e Garcia tinha 7%.

Vinícius Poit (Novo) tem 2% das intenções de voto, enquanto Elvis Cezar (PDT) e Abraham Weintraub (Brasil 35) têm 1%. Felício Ramuth (PSD), que será vice de Tarcísio, mas foi colocado no cenário principal da pesquisa, Altino Júnior (PSTU) e Gabriel Colombo (PCB) não pontuaram. São ainda 15% de brancos e nulos e 11% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data testou pela primeira vez cenários de segundo turno nas eleições. Haddad vence em todas as disputas — o petista tem 38% a 29% contra Freitas e 38% a 24% contra Garcia. Num eventual segundo turno entre o ex-ministro bolsonarista e o atual governador, também há empate na margem de erro: 28% a 24% para Tarcísio.

Ainda assim, Haddad é o mais rejeitado entre todos os pré-candidatos, segundo a mesma pesquisa, com 48% de rejeição. Tarcísio tem 39% e Garcia, 31%. Por outro lado, o atual governo tucano é reprovado por 43% dos paulistas.

O Real Time ouviu 1.500 eleitores paulistas entre 8 e 9 de julho, e a pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-05804/2022 .