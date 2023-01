‘Nós vamos prontos para enfrentá-los’, diz Múcio sobre garimpeiros em RR

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou nesta terça-feira, 31, que Exército, Marinha e Aeronáutica vão combater o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami com o uso de força, se for necessário. Múcio disse que viajará para a região na próxima semana junto com os comandantes das três Forças para estruturar a operação.

“Eles (garimpeiros ilegais) têm helicópteros, aviões, armamentos pesados, e nós vamos precisar enfrentar”, disse o ministro em entrevista à BandNews TV. “Evidentemente que nós vamos prontos para enfrentá-los. Tomara que não seja de uma forma tão drástica, mas, se for necessário, sim, nós precisamos cortar aquele mal pela raiz”, afirmou.

“Na próxima semana, na quarta-feira, eu estou indo lá para Roraima, para Surucucu (uma das áreas mais afetadas pelo garimpo), com todos os comandantes das Forças – Marinha, Exército e Aeronáutica. Também convidamos o superintendente da Polícia Federal. Tem que ter um esforço concentrado de todas as instituições, órgãos, para que nós possamos sanar aquele problema. Aquilo é uma vergonha, uma tristeza”, declarou Múcio.

O ministro também afirmou que, “antes de nós procurarmos os culpados, nós precisamos salvar aquela população”. Segundo ele, um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva “facilitou para que as Forças Armadas tenham poder mais abrangente para que nós possamos fazer o trabalho necessário”. Um dos trabalhos será reforçar a segurança na área para que bases da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) que foram fechadas nos últimos anos possam ser reabertas.

“Aí entra o trabalho do Exército, que é um trabalho de campo”, detalhou o ministro. “A Marinha vai fazer o trabalho através dos rios, porque eles têm barcos. São balsas de exploração (do garimpo) que precisam ser confiscadas. A Aeronáutica vai não só possibilitar o acesso, porque há aldeias onde só se chega de helicóptero, como vai também controlar o espaço aéreo. Qualquer voo suspeito vai ser obrigado a desviar a rota e pousar para ser identificado.”

Uma suposta omissão do Exército durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi criticada por procuradores do Ministério Público Federal em Roraima, na semana passada, como mostrou reportagem da revista VEJA. Eles disseram ter ficado espantados com a existência de um pelotão de fronteira do Exército a poucos quilômetros de um garimpo ilegal na região de Surucucu, onde os militares assistem à movimentação dos invasores sem fazer nada, por falta de ordens do comando em Brasília. Em audiências na Justiça, militares deixavam claro que só atuariam contra os garimpeiros por ordem judicial. As declarações de Múcio, portanto, marcam uma guinada na atuação das Forças Armadas.