Norma Haddad, mãe do ministro da Fazenda, morre aos 85 anos

Norma Theresa Goussain Haddad, mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, morreu na noite de domingo, 2, aos 85 anos, vítima de um câncer, contra o qual lutava há cerca de três anos. O ministrou cancelou todas as suas agendas para hoje.

Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou. “Liguei agora para o companheiro Fernando Haddad para manifestar meus sentimentos pelo falecimento de sua mãe. Meu abraço também para as filhas Priscila e Lúcia. Que Deus conforte a família neste momento”, escreveu Lula.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também se manifestaram em suas redes sociais.

.@lualckmin_ e eu recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Dona Norma Haddad. Meus sentimentos ao ministro @Haddad_Fernando e seus familiares pela perda. Que Deus conforte seus corações. “Para Sempre Por que Deus permite

que as mães vão-se embora?

Mãe não tem… — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) July 3, 2023

Meus sentimentos a @Haddad_Fernando que perdeu hoje sua mãe Norma, que lutava contra um câncer. Muita força pra você e toda família. Que Dona Norma descanse em paz. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 3, 2023

A agenda de Haddad será pesada esta semana, já que vários assuntos econômicos importantes estarão na agenda do Congresso. Na Câmara, o presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL) – com quem Haddad se encontraria hoje — disse que serão apreciados o arcabouço fiscal, a volta do voto de qualidade do Carf e a reforma tributária. Enquanto isso, no Senado, Gabriel Galípolo, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, passa por sabatina para poder assumir uma das diretorias do Banco Central.

Norma Haddad era viúva de Khalil Haddad e tinha três filhos: Fernando, Priscila e Lúcia. O velório e o sepultamento de Norma Haddad serão feitos de forma reservada, apenas para a família e amigos, nesta segunda-feira, no Cemitério Gethsemani-Morumbi, na cidade de São Paulo.

