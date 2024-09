Nomes apoiados por alas distintas do PT empatam em cidade do Ceará

Na reta final para o primeiro turno das eleições municipais, a pequena cidade de Canindé, no Ceará, vive um impasse entre candidatos que opõem aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sempre complexa malha cearense de alianças políticas.

Apenas dois nomes disputam a prefeitura de Canindé, município de 74 mil habitantes localizado a cerca de 110 quilômetros de distância de Fortaleza: o vereador Jardel Pinho (PSB), que tem 46% das intenções de voto, e o ex-secretário municipal Kledeon Paulino (Republicanos), com 42,3% do eleitorado. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 30, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Dentro da margem de erro de 4,1 pontos percentuais (pp), o cenário é de empate técnico na liderança da corrida eleitoral. Votos brancos e nulos somam 6,2%, e outros 5,5% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa. Não há possibilidade de segundo turno em Canindé, que possui menos de 200 mil eleitores registrados.

Divergência entre alas do PT

Ex-secretário de Educação de Canindé, Kledeon Paulino é a aposta sucessória da atual prefeita, Rozário Ximenes (Republicanos), que está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição.

Continua após a publicidade

Paulino conta com o apoio declarado de nomes de peso da política cearense, incluindo o atual governador Elmano de Freitas (PT) e seu antecessor, Camilo Santana (PT), atual ministro da Educação de Lula. Sua candidatura é apadrinhada, ainda, pelo ex-governador Ciro Gomes (PDT), que indicou a vereadora Sandra Cordeiro (PDT) como companheira de chapa na disputa.

Os endossos dos caciques petistas, porém, destoam do posicionamento oficial do PT local, que integra a coligação do rival Jardel Pinho na corrida pelo Executivo canindeense. A chapa do vereador é composta com o atual vice-prefeito, Ilomar Vasconcelos, também do PSB — partido do vice-presidente Geraldo Alckmin que hoje integra a base do governo federal.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 600 eleitores em Canindé entre os dias 26 e 29 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4,1 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é CE-03465/2024.