No Piauí, nem Ciro Nogueira quer ouvir falar de Bolsonaro

Homem-forte do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, não quer saber de falar de eleição nacional em seu reduto eleitoral, o Piauí – onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma potência eleitoral e Bolsonaro, de tão impopular, é evitado até pelo candidato de Nogueira ao governo estadual.

Em uma publicação feita no Twitter no domingo, 10, Nogueira mirou o PT, seu antigo aliado convertido em rival local, que governa o estado desde 2015, e acusou os petistas de só quererem discutir a disputa presidencial e a guerra na Ucrânia.

“O PT domina o Piauí há 20 anos. E tudo que quer é discutir a eleição presidencial, a guerra na Ucrânia…menos o Piauí. A eleição é para governador. Avaliar os últimos 20 anos do PT aqui: é o que importa para o povo do Piauí”, escreveu o ministro.

Enquanto Ciro Nogueira tenta tirar o foco do governo do chefe no próprio quintal eleitoral, o candidato apoiado pelo seu PP ao governo piauiense, Silvio Mendes (União Brasil), já deu demonstrações claras de que quer distância de Jair Bolsonaro. “Não vou [subir no palanque]. Eu não faço qualquer coisa, tenho muitos princípios”, disse Mendes, que recentemente trocou o PSDB pelo União e deve ter como vice a deputada Iracema Portela (PP), ex-mulher de Ciro Nogueira.

A força do PT no Piauí dá a medida do tom usado pelo ministro da Casa Civil – em 2018, ele já havia ignorado completamente o apoio do seu partido a Geraldo Alckmin para fazer campanha enaltecendo Lula e se reeleger ao Senado. Depois de dois governos do ex-senador Wellington Dias, um dos articuladores da candidatura presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o partido terá como candidato no estado o ex-secretário da Fazenda Rafael Fonteles, favorito na disputa, com 61% das intenções de voto, segundo pesquisa Vox Populi divulgada no início de março.

