No domicílio eleitoral de Lula, avaliação de Tarcísio supera a do petista

Na cidade que foi o berço do sindicalismo no ABC paulista e é o domicílio eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, São Bernardo do Campo (SP), o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), tem uma largada de governo mais bem avaliada que a do petista.

Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, Tarcísio tem na cidade aprovação de 66,8% à sua gestão e 19,7% de desaprovação, com 13,6% de eleitores que não souberam responder. O governo do bolsonarista é classificado como ótimo ou bom por 49,7%, enquanto 29,5% o veem como regular e 11,7%, como ruim ou péssimo. Não souberam ou não opinaram 9,1% dos entrevistados.

Já Lula tem 58,2% de aprovação e 35,4% de desaprovação em São Bernardo, em um quadro em que 6,4% não opinaram. O terceiro mandato presidencial do petista é avaliado até aqui como ótimo ou bom por 45,4% dos são-bernardenses, como regular por 20,7% e como ruim ou péssimo por 29,4%. Não souberam responder 4,5% dos entrevistados.

O Paraná Pesquisas ouviu 692 eleitores de São Bernardo do Campo entre os dias 23 e 27 de fevereiro. A margem de erro do levantamento é de 3,8 percentuais.