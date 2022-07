No Ceará, só 3% dos eleitores se lembram de citar Ciro para presidente

Apenas 3% dos eleitores do Ceará citaram de forma espontânea o ex-governador Ciro Gomes (PDT) como o seu candidato preferido a presidente da República na eleição deste ano, segundo pesquisa Genial/Quaest feita entre os dias 27 de junho e 1º de julho e divulgada nesta quarta-feira, 6.

De acordo com o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa espontânea no estado com 42% das intenções de voto, seguido de longe pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 14%.

Na pesquisa estimulada (quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor), o cenário muda pouco para Ciro: ele chega a 11% contra 18% de Bolsonaro e 59% de Lula.

Ciro, apesar de ser paulista de Pindamonhangaba, fez toda a sua carreira política no Ceará, onde foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza e governador do estado. O seu PDT integra a coalizão que ajudou a sustentar os dois últimos mandatos de Camilo Santana (PT) como governador.

O resultado da pesquisa contrasta muito com a situação vivida pelo pedetista há quatro anos. Na eleição presidencial de 2018, Ciro venceu no Ceará, com 41% dos votos válidos contra 33% do candidato petista, Fernando Haddad, e 21% de Bolsonaro. O Ceará foi o único estado em que Ciro saiu vitorioso naquela eleição. No geral, ele terminou em terceiro na disputa nacional com 12% dos votos válidos.

A pesquisa da Quaest foi feita por meio de entrevistas presenciais com 1.500 eleitores do estado e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 07841/2022.