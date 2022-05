No Ceará, 61% dos eleitores desaprovam o governo Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o seu governo amplamente rejeitado pelos eleitores do Ceará, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 1º e 6 de maio e divulgado neste sábado, 7.

De acordo com o instituto 61% desaprovam a sua gestão, enquanto 33,5% aprovam e 5,5% disseram não saber avaliar ou não opinaram.

Quando questionados sobre como avaliam a atuação de Bolsonaro, 53,8% dos eleitores classificaram o seu governo de ruim ou péssimo contra 25,9% que o qualificou como ótimo ou bom. Outros 18,6% disseram que a gestão é regular e 1,6% não soube avaliar ou não opinou.

Na pesquisa de intenção de votos para presidente, Bolsonaro ficou com 25,8%, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que atingiu 44,4%, e à frente do ex-governador do estado, o pedetista Ciro Gomes, que cravou 14,4% — leia a matéria completa aqui.

A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi feita por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores em sessenta municípios do Ceará e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º BR-01705/2022.